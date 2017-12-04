動漫DVD憑空消失 49歲宅男報警抓女友 網酸：「註定單身」

2017-12-04 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕1名49歲的日本男子，與剛離職的23歲女友同居。但他近期發現他個人珍藏的動漫DVD不翼而飛，他氣得報警將女友逮捕，女友稱她缺錢，才會做出這件事。隨後因這些珍藏品是重要證物，讓男子崩潰PO文討拍，擔心這些珍藏品永遠回不來了，不少網友同情他的遭遇，但也有網友酸說，「他註定單身一輩子」。

據《Japan Today》報導，1名住在神戶市兵庫縣的49歲男子因熱愛動漫，長期下來收藏了許多各種動漫的DVD、藍光光碟等。而他有1個離職的23歲年輕女友，因為她離職前是住公司宿舍，男子便邀她一起同住。

2人同住後，有天男子回來發現他自己珍藏的8個限量版動漫DVD不見，而女友音訊全無，他警覺到可能是女友偷走，並連絡警方將她逮捕。遭逮的女友坦承，因為缺錢花，所以偷走DVD變賣給二手商，並得手9萬日元（約新台幣2萬4千元）。

事後，男子在11月24日在個人推特發文，因為這些珍藏品成了重要證物，目前放在警局調查。但更讓他崩潰的是，原本未開封的珍藏品已經被打開過，他很擔心會影響到它們的收藏價值。許多網友同情他的遭遇，「我懂！收藏品不見，我也會分手」、「這個女的也太過分了吧！」、「報警剛剛好！」，但有些網友擔心起他的感情狀況，「你都49歲了還沒結婚，現在又浪費一次機會」，甚至有網友笑說，「他這輩子不會再有女友了」、「他是想與動漫過一生吧」。