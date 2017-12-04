美巴士歧視中國引撻伐 道歉信上這樣說讓中國學生更怒了

2017-12-04 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴士公司「城郊快線」（Suburban Express）在本月2日發了一封電郵給伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign，U of I）的學生，但內容充滿歧視言論，惹怒一眾在校的中國留學生，並發起拒搭該家公司的公車。事後城郊快線又發了一封道歉信，但結論竟然是「我們並不打算去冒犯一群佔這個星球上一半的人口」。

綜合外媒報導，因為耶誕假期將屆，城郊快線為此寄了一封郵件給了香檳分校的學生來宣傳自家公車，但內容卻提到「搭乘我們的巴士，你不會感到自己身處在中國」，意指自家公車服務良好，不像在中國搭乘大眾運輸工具。但這句話明顯的帶有歧視意味，引起不少中國留學生撻伐。

因為客訴信件暴增，城郊快線「無奈」PO出一篇道歉信，但這封信內容從頭到尾不見一分歉意，還堅持公司先前的發言屬實，「是因為該校裡有將近20%的學生都是中國人，這麼高比例的非英語系民族會對本地學生造成各種負擔」更讓中國學生震怒的是，文末還寫著「不管怎麼樣，我們並不打算去冒犯一群佔這個星球上一半的人口」，暗諷中國。

這場歧視風波越鬧越大，城郊快線才開始發現事情鬧大，在4日又PO文，表示之前會有這些不理智的作為，是因為在2013年爆發過1次歧視留學生的事件，引起許多中國人至今都不願意再搭乘自家公車，也讓競爭對手收益大增，因此才懷恨在心。事後城郊快線還特別附上優惠券，期望能夠再次挽回中國留學生的心。