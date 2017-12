美巴士歧視中國引撻伐 道歉信上這樣說讓中國學生更怒了

2017-12-04 19:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國巴士公司「城郊快線」(Suburban Express)在本月2日發了一封電郵給伊利諾大學厄巴納-香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign,U of I)的學生,但內容充滿歧視言論,惹怒一眾在校的中國留學生,並發起拒搭該家公司的公車。事後城郊快線又發了一封道歉信,但結論竟然是「我們並不打算去冒犯一群佔這個星球上一半的人口」。

綜合外媒報導,因為耶誕假期將屆,城郊快線為此寄了一封郵件給了香檳分校的學生來宣傳自家公車,但內容卻提到「搭乘我們的巴士,你不會感到自己身處在中國」,意指自家公車服務良好,不像在中國搭乘大眾運輸工具。但這句話明顯的帶有歧視意味,引起不少中國留學生撻伐。

因為客訴信件暴增,城郊快線「無奈」PO出一篇道歉信,但這封信內容從頭到尾不見一分歉意,還堅持公司先前的發言屬實,「是因為該校裡有將近20%的學生都是中國人,這麼高比例的非英語系民族會對本地學生造成各種負擔」更讓中國學生震怒的是,文末還寫著「不管怎麼樣,我們並不打算去冒犯一群佔這個星球上一半的人口」,暗諷中國。

這場歧視風波越鬧越大,城郊快線才開始發現事情鬧大,在4日又PO文,表示之前會有這些不理智的作為,是因為在2013年爆發過1次歧視留學生的事件,引起許多中國人至今都不願意再搭乘自家公車,也讓競爭對手收益大增,因此才懷恨在心。事後城郊快線還特別附上優惠券,期望能夠再次挽回中國留學生的心。