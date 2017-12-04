普廷露點月曆英國大賣？英媒打臉：經銷商沒進貨

俄羅斯媒體為了捧普廷而誆稱寫真月曆在英國銷量超好。（圖擷取自《BBC》）

2017-12-04 19:05

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕日前俄羅斯出版商大動作釋出了2018年的「普廷寫真月曆」，挑選了12張普廷式的生活風格照片，其中也包括普廷「露點」持槍照；近日俄羅斯多家媒體報導，該月曆在英國上市數小時就搶購一空，更有媒體指出，普廷的月曆讓英國民眾超興奮。不過，經過《BBC》調查後發現，無任何店家販賣普廷寫真月曆，就連網路的銷量也不太好。

根據《BBC》報導，俄羅斯多家媒體報導，總統普廷寫真月曆在英國造成轟動，上市後沒多久就搶購一空，更有英國買家在網路上表示「我們對俄羅斯總統普廷的生活很好奇！」等傳聞，遭到《BBC》質疑，民眾真的對那位會打臘、會射擊、會柔道的國家元首這麼感興趣嗎？

經《BBC》查證後，確實有多家英媒報導普廷月曆，其包含《太陽報》、《每日鏡報》及《每日郵報》等，其中《每日星報》還用笑死人等語氣來嘲諷普廷，並利用諧音把普廷的名字改為「弗拉基米爾·芝士肉醬薯條」（Vladimir Poutin），不過這些報導皆未提及月曆的銷量，《BBC》則連絡了英國前10大月曆經銷商，但沒有一家經銷商進貨。

僅網路商城如eBay或亞馬遜等有來自俄羅斯的賣家販售普廷月曆，銷量也未如俄羅斯報導的熱烈，經抽絲剝繭後，原來是俄羅斯親政府的媒體，為了捧普廷而誆稱英國銷量超好。