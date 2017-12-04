中國清退「低端」 應驗《北京摺疊》夢魘

外媒指出，北京的現實事件，與2016年獲得「雨果獎」的科幻小說《北京折疊》，有驚人的相似之處。（路透）

2017-12-04 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都近期風波連連，不僅清退「低端人口」引發爭議，朝陽區紅黃藍幼兒園則傳出虐童案。外媒指出，北京的現實事件，與2016年獲得「雨果獎」的科幻小說《北京折疊》，有驚人的相似之處。

法國國際廣播電台（rfi）報導，中國清華大學學生郝景芳於2012年發表《北京折疊》作品，在2016年獲得「雨果獎」最佳中短篇小說獎。北京近來的事件已讓中國網友聯想到這篇小說，但發表的相關評論很快就被刪了。《經濟學人》最新一期則以「北京的富與貧同樣感到驚愕」為題，指出發生在北京的現實事件，與小說何其相似。

在小說中，北京是個摺疊成3層空間的城市，大地第1面是第1空間，有500萬人，生存時間從清晨6時到翌日清晨6時，之後第1空間休眠，大地翻轉到另一面的第2空間和第3空間。第2空間有2500萬人，生存時間從次日清晨6時到晚上10時，第3空間的5000萬人則從晚上10時到清晨6時，之後又再翻轉到第1空間。

《經濟學人》稱，就像小說，北京擬2020年要達2300萬人口，比現在只多100萬人，為此驅趕弱勢的外來工。同時，第2空間、較富有的中產階層，則為虐童案吵翻天。這個2階層所擔憂的事，雖像不同星球的事件互不關聯，但又如小說一樣，中下層的隔閡因為主角力爭上遊好讓養女進升學校而打破，現實的網路平台也打通2個社會的對流。

評論指出，中共相當害怕在城市出生的年輕外來工，他們的父母都是1980年代來自鄉間的農民工，這個族群可能威脅社會穩定，因為他們沒有受到多少的教育，卻欠缺了上一輩與鄉下的聯繫。

評論表示，這些人就是被北京驅趕的人，如果政府對他們的訴求只以壓迫回應，很容易讓人想起《北京折疊》主角所言，「現在政府太混沌了，做事太慢，僵化，體系也改不動...等我將來有了機會，我就推快速工作作風改革。幹得不行就滾蛋。」