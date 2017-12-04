臉書宣布倫敦設新辦公室 再徵800個職缺

臉書位於英國倫敦牛津圓環（Oxford Circus）附近的新辦公大樓。（圖擷取自《BBC》）

2017-12-04 17:51

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕臉書（Facebook）進駐英國即將邁入10週年，日前宣布將在倫敦設立新的辦公室，而且將成為美國境外最大的分公司。負責臉書歐、亞洲及中東地區的總裁門德爾遜（Nicola Mendelsohn）表示，「公司比以往更加重視英國」。預計2018年將會招募逾800個新職缺。

根據《BBC》報導，臉書7層樓高的辦公大樓將設於倫敦市中心的牛津圓環（Oxford Circus）附近，該大樓由知名建築師法蘭克（Frank Gehry）所設計，其知名作品為位於畢爾巴鄂的古根漢博物館。門德爾遜表示，英國當地鼓勵創業的經濟生態受到全球關注，因此獲得了廣大的資源。而新大樓將會招募逾800個職缺，其包含工程師、開發人員與市場行銷團隊，而原先的員工也將會受邀來協助新員工銜接業務，讓新辦公室的人員在最短的時間內起步。

對此，英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）表示，臉書在倫敦擴展業務，是對於英國有信心的表現，而英國科技公司貿易協會（techUK）代表大衛（Julian David）也表示，像臉書這樣知名的國際企業，也不會受到脫歐案的牽連而放棄英國，亦表示相當歡迎。