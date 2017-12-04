解放軍首座海外基地外牆厚8公尺 日媒驚呼「萬里長城」

解放軍首座海外軍事基地在東非吉布地設立，日本媒體非常關注中國海外軍事發展，稱這基地戒備森嚴，簡直是「萬里長城」。（圖擷自《NHK》）

2017-12-04 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國在全球的布局動作頻繁，今年7月解放軍首座海外軍事基地在非洲之角吉布地（Djibouti）設立，引起西方國家的側目，日本媒體也非常關注中國海外軍事發展，稱這基地戒備森嚴，簡直是「萬里長城」。

日本放送協會（NHK）連續兩天針對解放軍的吉布地基地進行報導，NHK拍攝中國吉布地基地外圍，除了在基地外拉長鏡頭進行拍攝外，也用衛星照來分析基地整體是設計，NHK指稱中國基地戒備森嚴，其外圍牆厚度達8公尺，令人聯想到「萬里長城」；據衛星照片分析結果，中國正在建設長約400公尺左右的直升機機場，以及可停靠軍艦的碼頭。

報導指出，中國基地距離美軍、法軍和日本自衛隊的基地大約10公里左右，目前美軍在吉布地駐紮一支4000多人的軍隊，法軍駐紮2000多人；日前曾有媒體報導，為制衡中國在非洲的影響力，有日本官員透露，日本將向吉布地擴大承租土地，以強化在該國的日本軍事基地。

儘管北京一再強調，這是後勤補給中心，但《路透》曾報導，這可以視為中國的第一個海外海軍基地，由於中國在印度洋周邊建立據點，引起印度憂心，深怕會增加中國在斯里蘭卡、孟加拉等國的影響力。

吉布地位在紅海與亞丁灣交界處，扼守亞洲與中東、歐洲航線，中國在此設立首座海外基地，引發各國的側目，中國聲稱，這不是軍事擴張，而是為了保障參與護航、維和、人道主義救援等任務的補給。