國泰機組員看到北韓飛彈 大韓航空2班機也看到了...

大韓航空2名機師稱，在日本領空看見疑似飛彈的閃光。（圖擷取自《韓國時報》）

2017-12-04 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上月29日試射「火星15型」洲際彈道飛彈，今天傳出國泰航空機組人員目睹飛彈爆炸、墜落，大韓航空也指出，當天2班客機飛越日本上空時，機長回報看到地面控制台出現閃光。

香港《蘋果日報》報導，國泰CX 893的機組人員聲稱航行時疑似目睹飛彈爆炸、墜落，甚至有另一航班CX 096可能與爆炸位置距離更近，竟只有數百英里。一名匿名大韓航空人員也表示，2班客機都看到一道閃光。

該人員透露，2班機分別從舊金山與洛杉磯飛往仁川國際機場，大約在北韓試射1小時後，一名機長表示在日本地面控制台看到一道閃光，四分鐘後，第二架行經同路線的客機機長也回報相同問題，不過2班機距離飛彈仍有距離，最終也平安降落。

《BBC》日前報導，美國《外交家》雜誌副編輯潘達（Ankit Panda）表示，飛彈試射確實會對商用客機造成危險，雖然很難判定實際風險，不過發生意外的機率很低。他補充，如果飛彈偏離軌道進入航班頻繁區，或飛彈飛行時解體製造大量碎片，發生意外的可能性就大幅提升。

至於FlightGlobal航空分析師泰勒（Ellis Taylor）則解釋，一些航空公司正在改變航線，避開飛越北韓以及北韓和北海道之間的地區。法國航空8月初也擴大了在北韓附近的禁飛區。