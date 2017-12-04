北韓核武效應 美國安顧問擔心日韓和台灣也想搞核武

美國白宮國家安全顧問麥馬斯特。（美聯社）

2017-12-04 13:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕被問到美國為何不能與擁有核武的北韓和平共存時，美國白宮國家安全顧問麥馬斯特今天接受美國「福斯」電視新聞網訪問時指出，北韓帶來的是直接的嚴重威脅，而且他憂心日、韓、台灣，甚至越南都可能因此學北韓搞核武。

麥馬斯特今天接受「福斯」電視網主持人華里斯的晨間專訪。麥馬斯特說，如果北韓核武危機不能得到外交解決，美國可能採訪預防戰爭（preventive war），到底預防戰爭的底線是什麼？美蘇在冷戰時代有上千枚核彈頭指著對方，因著相互保證毀滅政策，美蘇共存有超過百世紀。為何美國不能在一個不愉快的現實中與北韓共存？

麥馬斯特表示，華里斯或任何人大概都不想依賴金正恩的「理性決策」來決定美國城市的命運。北韓政權幾乎沒有一樣武器不擴散，他們把意圖說得很清楚，就是要用核武來「勒索」，在北韓的紅色旗幟下統一朝鮮半島。北韓過去就用過核武把美國和其盟邦驅離朝鮮半島以達到獨霸目的。

麥馬斯特說，另一個讓他憂心的是北韓會將這些武器擴散或出售，沒有一項武器系統是北韓研發後沒有轉售的。所以，大家看到的不僅是來自北韓的直接威脅；而且日本、韓國、台灣、甚至越南和其它國家也可能做出結論，認為要保護自己的國民，他們也需要擁有類似能力。這是二戰結束後最破壞穩定的發展，使美國和全球都曝露在直接風險中。

針對美國國務卿提勒森的離職傳聞、前國安顧問佛林涉及在「通俄門」事件中向聯邦調查局說謊，麥馬斯特表示，這些都沒有影響到國安團隊的工作，也沒有影響美國與美國盟友的合作關係，他們的工作焦點是解決美國面臨的國安危脅。

美韓4日起一連4天在朝鮮半島上進行年度大規模聯合空中演習，美韓兩國將出動逾230架飛機參演，規模創歷史之最。北韓外務省2日已警告，這場軍演相當「魯莽」，並指川普政府「正在乞求核戰」。