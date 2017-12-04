中國號稱網路第二強國 網友諷：黑色幽默

2017-12-04 11:08

〔記者鍾麗華／綜合報導〕由中國網絡空間研究院編寫的《世界互聯網發展報告2017》和《中國互聯網發展報告2017》藍皮書，今天（4日）在第四屆世界互聯網大會上正式發布。中國網路空間研究院院長楊樹楨在會中解釋，透過6大指標衡量全球38個主要大國和新興經濟體的互聯網發展狀況，其中，美國、中國、韓國、日本、英國分居前5名。網友直呼「笑死」、「黑色幽默」。

從中國評估結果看，發達經濟體的互聯網平均發展水平最高，緊隨其後的是歐洲和新興的亞洲國家，拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲發展中國家和地區也在加大發展力度。排名前10名依序為：美國、中國、韓國、日本、英國、新加坡、瑞典、芬蘭、法國、德國。對中國國內的評估結果顯示，廣東、北京、浙江、江蘇、上海分列綜合指數前5。

第四屆世界互聯網大會於昨日（3日）在浙江烏鎮舉行開幕式，中共中央宣傳部長黃坤明當場宣讀了中國國家主席習近平的致大會賀電。習近平在賀電中提到，中國「不會對全球網路關上大門」，但「網路主權」是發展互聯網的關鍵。

中國嚴格管控網路自由，中國網友上不了Google、臉書、YouTube等國際主流網站，甚至禁止民眾「翻牆」用VPN與國際聯繫，但卻在浙江烏鎮舉行「世界互聯網大會」，格外諷刺，網友批：「在中國召開世界互聯網大會，我們聯通世界了沒有？」」「叫中國互聯網大會更合適吧！」