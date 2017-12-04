美韓戰機精銳盡出！今起舉行史上規模最大空中軍演

F-22「猛禽」是一架匿蹤戰鬥機，可躲避敵軍雷達飛越敵軍防空網，主要任務是取得並確保戰區的制空權，本次軍演美軍將出動6架參演。（歐新社）

2017-12-04 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，北韓日前試射「火星-15」洲際飛彈挑釁，美韓也在今（4日）起一連四天在半島上進行年度大規模聯合空中演習，美韓兩國將出動逾230架飛機參演，規模創歷史之最。

據《韓聯社》報導，南韓軍方今表示，從今天起至8日，美韓兩國空軍將在朝鮮半島上進行代號「警戒王牌」（Vigilant Ace）的年度大規模聯合空中演習，兩國合計將出動230多架軍機參加此次軍演，演習項目包括抵禦北韓飛機入侵，奔襲北韓，精確轟炸導彈發射車、遠程火砲等目標，切斷敵軍特種部隊海上滲透等等。

報導指出，美軍此次演習精銳盡出，包含6架匿蹤戰鬥機F-22、6架F-35A，F-22「猛禽」（F-22 Raptor）是一架匿蹤戰鬥機，最高時速超過2.5馬赫，可躲避敵軍雷達飛越敵軍防空網，主要任務是取得並確保戰區的制空權；F-35A同樣具有匿蹤設計，主要執行滲透敵軍空域任務。

今年1月才首度部署在日本岩國基地的美軍F-35B戰機編隊也將參演，從日本起飛，在半島上空盤旋後返回基地；另外還有B-1B轟炸機、6架EA-18G咆哮者電子作戰機、10餘架F-15C、10多架F-16都會加入軍演的行列，美韓兩國合計230多架軍機參演，規模史上最大。

這場美韓聯合軍演登場前5天，北韓才發射了「火星-15」洲際彈道導彈，北韓外務省2日已警告，這場軍演相當「魯莽」，並指川普政府「正在乞求核戰」。