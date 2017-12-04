民調：半數英國人支持再辦脫歐公投

2017-12-04 04:44

〔中央社〕一項最新民調結果顯示，半數英國人支持針對是否脫離歐洲聯盟再辦一次公投，1/3受訪者認為脫離全球最大貿易集團歐盟將使他們財務上更拮据。

英國「週日郵報」（Mail on Sunday）今天公布的這項民調結果顯示，50%的受訪者支持針對英國脫歐協議的最終條件再辦一次公投、34%拒絕、16%回答不知道。

上週媒體報導英國準備支付約500億歐元（590億美元），以協助舖平跟歐盟未來貿易協議的談判之路。報導指出，這是相關消息經披露後首度進行的重大民調。

路透社報導，民調顯示，35%的受訪者認為脫歐之後自己在財務上將更為拮据，14%認為自己將更富裕。

民調機構Survation於11月30至12月1日間進行的這項線上民調一共訪問1003名成年英國人。

選舉專家史密森（Mike Smithson）推文表示，這是民調首度顯示支持再辦脫歐公投。

自去年脫歐公投以來，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、美國金融大亨索羅斯（George Soros）都曾建議英國回心轉意，以避免英國經濟陷入災難。

布萊爾今天告訴英國廣播公司（BBC）：「這是可以撤銷的。生米煮成熟飯之前，事情都還沒有完成。」

「他們（指英國政府）正試圖談判脫離這個單一巿場，同時再拿到所有的好處。這種事不可能發生。」