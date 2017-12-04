認耶城為以首都 庫許納：川普尚未決定

2017-12-04 03:28

〔中央社〕美國總統川普女婿、白宮高級顧問庫許納今天指出，川普尚未決定是否正式承認耶路撒冷為以色列首都。外界預期川普將在6日做出這項宣布。

路透社報導，庫許納（Jared Kushner）在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）一項探討美國中東政策的年度會議中指出：「他還在考量諸多論據，一旦做出決定，會由他自己向各位說明，不是由我。」

美聯社報導，這是庫許納首度針對他致力重啟以色列和巴勒斯坦和談的議題公開表態，而且是在公開場合中，實屬罕見。

美國官員上週表示，川普準備承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都，此舉恐顛覆美國數十年政策，並進一步點燃中東地區緊張情勢。不過官員同時表示，預期川普將推遲要將美國大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷到耶路撒冷的競選承諾。

與此同時，約旦外交高層消息人士指出，約旦已經針對召集阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）緊急集會展開諮詢。

這名消息人士告訴路透社，若川普做出這項宣布，主辦本屆阿拉伯聯盟高峰會的約旦將邀集上述兩個組織成員「針對這種引發警訊與憂慮的決定，討論如何因應其後果」。

不願具名的這位消息人士表示：「這項決定最終可能阻礙推進和平進程的所有努力，有非常高的風險會激怒阿拉伯和穆斯林國家，以及西方國家的穆斯林社群。」