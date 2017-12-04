佛林對FBI說謊 川普何時知曉成關鍵

2017-12-04 00:38

〔中央社〕美國總統川普今天否認曾要求前任聯邦調查局（FBI）局長柯米停止調查前白宮國家安全顧問佛林，但是川普何時知悉佛林對FBI說謊攸關重大，因為這可能關係他是否妨礙司法。

柯米（James Comey）今年5月遭到川普總統開除，6月在國會作證時表示，川普問他是否可以安排「放過佛林」（Michael Flynn）。柯米指出，川普總統開除佛林一天後，提出上述要求。

川普表示，他開除柯米時，心繫「通俄門」調查。川普開除柯米之舉，導致反效果，導致司法部任命穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，負責調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選一案。

佛林已坦承對FBI說謊，並且同意配合特別檢察官穆勒調查。在穆勒主持的「通俄門」調查中，佛林是第一位認罪的川普政府要員。向FBI說謊是犯罪行為。

川普今天一大早就推文，否認曾令柯米止調查佛林。他說：「我從未要求柯米停止調查佛林。又是一則報導柯米謊言的假新聞。」

但他的另一則推文暗示，他開除佛林是因為佛林不僅對副總統彭斯（Michael Pence）不誠實，也對FBI說謊。川普此一推文顯示，他承認他在2月開除佛林時，他就已知道佛林對FBI說謊，這使他的處境更為困難。

美國眾議院情報委員會民主黨龍頭議員希夫（Adam Schiff）提出質疑表示：「如果此說屬實，總統先生，你為何拖那麼久才開除佛林？」「你為何要等到佛林說謊被揭發後才採取行動？你為何壓迫柯米局長『放過此事』? 」

川普為何要把對FBI說謊列為開除佛林的理由，目前尚不清楚。這樣的做法暗示川普當時知道佛林做了違法的事，因此調查就不會是他口中不斷所說的不重要的事。

目前也不清楚的是，如果真如川普自我辯白時所說，他從來不知道和俄羅斯接觸的訊息，他又是如何知曉此事的。

不過，白宮官員告訴「紐約時報」，川普總統推文僅僅指涉佛林對說謊認罪一事。美國前總統歐巴馬去年因俄國涉嫌干預美國大選而實施制裁，佛林曾與俄國大使季瑟雅克（Sergey Kislysk）談及此事，但在FBI調查時未承認，他如今對此認罪。

聽取此事簡報的2名官員指出，推文事實上是川普的私人律師陶德（John Dowd）張貼，他已為不得體的貼文向白宮道歉。

值得玩味的是，白宮從司法部得知，佛林在和俄羅斯大使討論制裁措施一事上對白宮說謊，川普仍然等了18天才開除佛林。

川普昨天再次堅稱，在去年的總統大選中，他和競選團隊絕未和莫斯科共謀。