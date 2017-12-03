勇警徒手抓車救駕駛 網友讚爆稱他「超級英雄」

2017-12-03 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國西約克郡（West Yorkshire）1日有輛大貨車在結冰橋上打滑側翻，掛在橋邊搖搖欲墜，駕駛受困車內，但當地的警察威里斯（Martin Willis）第一時間抵達現場後，情急之下徒手抓住貨車約15分鐘，直到救援人員趕到現場。威里斯的英勇行徑曝光後，被網友大讚，有人甚至稱他是「超級英雄」。

綜合外媒報導，這場事故發生在週五，威里斯在抵達現場後，見到貨車就懸掛在半空中、搖搖欲墜。威里斯看到每當旁邊有車子經過，貨車懸掛的車身都會左右晃動，他因而決定抓住貨車的後輪，直到消防員抵達現場。

威里斯除了徒手抓住貨車的後輪外，還不斷告訴受困的駕駛不要驚慌，威里斯當時對駕駛說：「我們絕對會把你救出來的，不管你要做什麼，千萬別亂動！」

威里斯後來表示，等待消防隊到來的15分鐘特別長久，在消防人員出現後，他無法形容他有多麼的如釋重負。該駕駛後來成功被消防隊救出，雖然受到重傷，但送醫後已無生命危險。

威里斯的事件曝光後也被網友讚爆，許多網友稱他為「英雄」，甚至有人在推特留言中寫道：「不是所有『超級英雄』都穿著斗篷，做得好！」。

但威里斯卻低調的回應：「我打從內心感謝大家給予這麼多友善的回應，我只是在做我的工作，但我仍然非常榮幸能得到這麼多的讚美。」