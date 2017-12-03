香港反威權遊行 黃之鋒率千人聲援被囚社運人士

今天香港約2000人參與示威遊行，此遊行是為聲援被囚禁的社運人士，及籌款支援他們的訴訟費用。（圖取自社會民主連線臉書）

2017-12-03 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（3日）下午約有2000人參與1場反威權大遊行，這場遊行活動是由9個團體共同主辦，其中包括黃之鋒、羅冠聰等知名社運人士。主辦單位指出，這次遊行是為聲援被囚禁的社運人士，及籌款支援他們的訴訟費用。

綜合媒體報導，「反威權」的遊行隊伍今下午2時30分出發，從灣仔修頓遊樂場集合，3時多抵達中環終審法院前舉行集會。參與人士高喊聲援口號，並舉著「抗擊威權統治，與抗爭者同行」「香港精神永遠不被囚禁」等標語。

參加者包括「雙學三子」中的黃之鋒、羅冠聰，佔中三子之一的戴耀廷，以及部分知名社運人士。民陣召集人葉志衍表示，今天約有2000人參與遊行。而警方稱最多約1800人。

主辦單位指出，中國逐漸對香港施壓，且香港正面臨失去權利及自由的風險。他們同時也憂慮，法庭舉辦聽證會後會羈押民運人士，以及香港將通過反顛覆法。

黃之鋒因參與雨傘運動於今年8月入獄，現在他正處於保釋期間，且他還被指控藐視法庭罪，將於12月7日開庭，不排除他可能再度入獄。率領眾人反威權遊行的黃之鋒指出，「沒有人願意服刑，但是如果能動員更多人關心香港正義及民主，我認為這很有價值，我願付出這個代價」。