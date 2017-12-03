陸首艘自製航艦 年底前可望海試

2017-12-03 21:24

〔中央社〕央視報導，中國首艘自製航空母艦已進入繫泊試驗最後階段，即將首度海試。香港軍事評論員梁國樑認為，這意味航艦最快2至3週內可在今年底出海，測試結構和動力系統能否承受冬季較大風浪。

央視「軍情時間到」節目2日透露，代號「002」的中國首艘自製航艦與遼寧艦同屬中型航艦，同樣採用滑躍起飛的上翹甲板，一樣安裝4座平面相位陣列雷達，但位置和樣式略有不同。

中國軍事評論員尹卓說，「002」噸位比遼寧艦多出幾百噸至近1000噸，但可搭載的艦載機都是40多架，，殲15仍是首選。

香港明報報導，梁國樑對「002」的工程進度表示，冬天的海上環境比較惡劣，這時海試可測試「002」的結構和動力系統，能否經得住冬季的大風大浪。

梁國樑說，美軍航艦的海試短則半年，長則一年；但「002」建造時，中共解放軍人員已參與其中，熟悉相關情?，不須如外國般分別進行廠方和軍方海試，時程相對較短。

他表示，如果海試沒有出現大問題，「002」甚至有可能在2018年中國十一國慶服役。

至於「002」未來的艦載機，尹卓說，未來一定會有殲20和殲31，今後的彈射起飛航艦，一定是選擇5代機作為艦載機（殲20、殲31均為中國定義的5代機）。中國不會允許今後在遠洋碰到對手時，自家艦載機與他國艦載機有世代落差。