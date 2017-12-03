陸首艘自製航艦 年底前可望海試

2017-12-03 21:24

〔中央社〕央視報導，中國首艘自製航空母艦已進入繫泊試驗最後階段，即將首度海試。香港軍事評論員梁國樑認為，這意味航艦最快2至3週內可在今年底出海，測試結構和動力系統能否承受冬季較大風浪。

央視「軍情時間到」節目2日透露，代號「002」的中國首艘自製航艦與遼寧艦同屬中型航艦，同樣採用滑躍起飛的上翹甲板，一樣安裝4座平面相位陣列雷達，但位置和樣式略有不同。

中國軍事評論員尹卓說，「002」噸位比遼寧艦多出幾百噸至近1000噸，但可搭載的艦載機都是40多架，，殲15仍是首選。

香港明報報導，梁國樑對「002」的工程進度表示，冬天的海上環境比較惡劣，這時海試可測試「002」的結構和動力系統，能否經得住冬季的大風大浪。

梁國樑說，美軍航艦的海試短則半年，長則一年；但「002」建造時，中共解放軍人員已參與其中，熟悉相關情?，不須如外國般分別進行廠方和軍方海試，時程相對較短。

他表示，如果海試沒有出現大問題，「002」甚至有可能在2018年中國十一國慶服役。

至於「002」未來的艦載機，尹卓說，未來一定會有殲20和殲31，今後的彈射起飛航艦，一定是選擇5代機作為艦載機（殲20、殲31均為中國定義的5代機）。中國不會允許今後在遠洋碰到對手時，自家艦載機與他國艦載機有世代落差。

  • 中國大陸自行研製的首艘航空母艦可能會延續以東北三省的名字取名。圖為2013年12月，大陸航母遼寧艦大風浪航行試驗。（中新社提供中央社）

    中國大陸自行研製的首艘航空母艦可能會延續以東北三省的名字取名。圖為2013年12月，大陸航母遼寧艦大風浪航行試驗。（中新社提供中央社）