在緬甸不說、到孟加拉就提 方濟各談羅興亞引批評

教宗方濟各在孟加拉會見一群來自緬甸的難民時，首度以「羅興雅」一辭稱呼這群無國籍的穆斯林少數族群。但此舉也引來緬甸社群媒體上的一陣批評，許多緬甸網友都覺得教宗在不同地方說不同的話，為人不可信。（路透）

2017-12-03 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）在上週造訪緬甸時，因顧慮當地的敏感狀態而對「羅興亞」（Rohingya）一詞隻字未提。不過就在抵達下一站孟加拉後，見到羅興亞難民，就開口提及這個敏感詞彙。方濟各此舉也引來緬甸社群媒體一陣撻伐與批評。

根據《法新社》報導，許多緬甸人並不接受「羅興亞」這個名稱，他們將羅興亞人視為非法移民的孟加拉人，更不承認他們是少數民族。

方濟各本月1日在孟加拉首都達卡（Dhaka）會見一群來自緬甸的難民時，首度以「羅興亞」一辭稱呼這群無國籍的穆斯林少數族群。方濟各隨後在返回梵蒂岡的途中向記者表示，他見到羅興亞難民時流下了眼淚，並試著想不被人看見。

但方濟各在上月27日出訪緬甸時，並沒有以名稱提及羅興亞這個民族，也沒有直接提到若開邦（Rakhine）發生的危機。

方濟各的行為與言論引來緬甸社群網路上的一陣憤慨。緬甸臉書網友翁梭林（Aung Soe Lin）提到教宗兩種截然不同的立場，翁梭林表示，方濟各就像一隻會因天氣而變色的蜥蜴。另一位緬甸網友梭梭（Soe Soe）表示，雖然方濟各是個宗教領袖，但他運用不同的詞彙，就像一個銷售員或中間人。

有一位網友葉林貌（ Ye Linn Maung ）甚至直指方濟各不真實，他說：「教宗是個神聖的人員，但他在不同國家說著不同的話。如果他的為人是真誠的，他應該說出相同的話。」

即便社群網路上對教宗的抨擊四起，但仍有贊同教宗的聲浪。緬甸非正式的「135愛國黨（135 Patriots Party）」主席（Maung Thway Chun）表示，這代表教宗有尊重緬甸的人民，教宗唯一提到「羅興亞」的那次，應該是為了安撫人權團體。