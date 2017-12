反駁「通俄門」干涉司法 川普爆氣：從未施壓停止調查

2017-12-03 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)在「通俄門」一案涉嫌對聯邦調查局(FBI)作偽證,本月1日起訴,弗林也在庭上認罪。而當時負責帶領調查此案的FBI局長柯米(James Comey)今年5月9日被美國總統川普解職,時機之敏感,被外界砲轟當時川普是在阻撓柯米調查弗林。

柯米本人早先更出席參議院情報委員會作證,指控川普開除他目的就是要妨礙他繼續調查川普陣營與俄羅斯是否在2016總統大選期間勾結一事,還曾釋出與川普的私下對話,就此兩人的恩怨樑子結得更深。

面對弗林認罪,外界開始翻舊帳,川普本人稍早又在個人推特上爆氣推文:「我從未要求柯米停止調查弗林。這只是更多的假新聞覆蓋在另一個有關柯米的謊言!(I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!)」

川普2日也在推特上表示,「當時因為弗林將軍對副總統和FBI說謊,所以我必須把他開除。而今他已經為了那些謊言認罪。而他在政權交接時的行為都是合法的,所以沒什麼好隱瞞的!(I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!)」因為當中文句露餡,被不少分析家認為,其實川普早就知道弗林對FBI作偽證的事情。