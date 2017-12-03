美韓史上最大空中演習明登場 北韓警告恐掀核戰

美國和南韓為震懾北韓，週一（4日）將舉行兩國史上最大空中聯合演習「警戒王牌」。北韓怒批，川普政府「正在乞求核戰」。（法新社）

2017-12-03 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國和南韓為震懾北韓，週一（4日）將舉行兩國史上最大空中聯合演習「警戒王牌」，參與軍機數量共計230多架。北韓則怒批，川普政府「正在乞求核戰」。

《韓聯社》報導，南韓軍方3日消息指出，美軍6架F-22「猛禽」戰機已在2日飛抵光州的空軍第一戰鬥飛行團，其他參與演習的6架F-35A「閃電II」戰機、6架EA-18G「咆哮者」電子戰機、10多架F-15C戰機、10多架F-16戰機也已入境南韓。

另外，美軍F-35B戰機和E-3預警機，將在演習期間從駐日基地起飛來韓參演，在關島的B-1B「槍騎兵」遠端戰略轟炸機編隊，也將在空演期間飛臨朝鮮半島演練空襲。

報導指出，這場美韓史上最大空中演習將為期5天，重點在於操練阻擊空中來敵，精確打擊北韓導彈發射車等關鍵核武和導彈設施、摧毀瞄準南韓首都圈的北韓遠端炮陣及消滅海基滲透特種部隊。

這場美韓聯合軍演登場前5天，北韓才發射了「火星-15」型洲際彈道導彈。對於明日登場的演習，北韓外務省2日已表示，這場軍演相當「魯莽」，並指川普政府「正在乞求核戰」。

北韓《勞動新聞》今日社論也指出，這是對北韓公然、全面的挑釁，隨時都有可能造成核戰；「建議美國與魁儡南韓這兩個戰爭販子切記，他們針對朝鮮民主主義人民共和國所進行的軍演愚行，就和自取毀滅一樣蠢笨。」