中國強制驅逐弱勢外來民工 學者曝不敢說的真正原因

旅美經濟學者指出，中共近日暴力驅趕這些弱勢民眾的真正原因，是擔心他們可能成為「社會不穩定」力量。（美聯社）

2017-12-03 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕不只北京，就連上海、深圳、福建、浙江等地也出現了驅逐弱勢族群的事件。旅美經濟學者指出，中共暴力驅趕這些弱勢民眾的真正原因是，目前中國經濟成長下滑，這些來自外地的人口一旦失業，有可能成為「社會不穩定」力量，從而導致中共政權的不穩。

旅美學者秦偉平：防「社會不穩定」力量

根據《大紀元》報導，日前旅美經濟學者秦偉平就曾表示，北京這次驅逐幾十萬人的真正的原因其實並不為公眾所知。秦偉平認為：「在經濟發展時期官方稱他們是新市民，經濟下滑沒有就業機會時，當局害怕他們鬧事於是一趕了之。」

秦偉平表示，當局認為這些大約5、6億的城市務工人口，收入微薄也沒有任何養老保障或醫療保險，是社會的不穩定因素。「中共要在經濟全面倒下之前的節點上，讓危險人口回流。因此預測驅趕低端人口的舉措全國各大城市都會效仿。」對照近日中國其他城市發生的驅逐行動與秦偉平所言不謀而合。

秦偉平直指，「政府所謂清理低端人口其實只是表象，真正的原因是，這些人口是一股巨大的社會能量。」秦偉平分析，有別於20年前的經濟成長期，現在已是強弩之末，「這點百姓不知道，但是當局了解。」。秦偉平表示，這些居住在城市裡「有眼界、有組織能力、有社會關係」的無產者，一旦經濟危機發生，他們所在的城市很容易引發危機，而這樣的情況讓中國政府恐懼。

也許中共認為半年到1年內經濟可能斷層

秦偉平點出，值得注意的是，現在離農曆新年只有2個月，而北京當局卻急於驅趕外地人，「蔡奇（北京市長）是個懂宣傳的人，知道輿論的後果，所以並非他選擇授人以柄，而是不得已而為之，必須提前採取措施，不能再等，所以強制。」

秦偉平表示，「也許中共認為在六個月到一年的時間內經濟可能斷層，如果大批人突然失業，生活無以為繼的話，他們給當局的威脅顯而易見。現在他們還有口飯吃，所以即便被驅趕也還不會造反。如果沒有了飯碗，估計當局開槍也打不走。這是當局無法說出口的理由。」

秦偉平更直言不僅是弱勢族群，「一旦危機爆發，中產階級也將被重創，可能財產蒸發，被打回原型。 」