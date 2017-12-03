樹藝師不滿工作傳自拍給母親 烏鴉嘴「有危險」…墜地亡

保羅在出意外前拍了自拍給媽媽，抱怨工作有危險，沒想到一語成讖真的出意外。（圖擷取自METRO）

2017-12-03 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前在英國斯托克波特（Stockport）發生一起工作意外，一名專門修剪樹木的「樹藝師」在樹上工作時，不慎從75英呎（約23公尺）高的地方摔落，當場爆血身亡。讓人遺憾的是，該名男子在出意外的幾小時前，還傳了工作時的自拍照給母親抱怨這份工作有生命危險，沒想到一語成讖，真發生憾事。

綜合外媒報導，今年36歲的保羅（Paul Daniels）是2個孩子的爸爸，得知了公司接下2500英鎊（約新台幣10萬元）的工作合約，內容竟是要在4天內修剪完76棵樹。儘管工作內容無理，但保羅為了賺錢養家，還是硬著頭皮接下，連同另外2名樹藝師一起扛著電鋸上樹作業。

保羅的母親表示，兒子一直都非常不滿公司的無理作為，工作量大錢又拿得少。在這份合約進程的第二天時，保羅還拍了一張他在樹上的自拍向母親抱怨，「這份工作不但錢拿得少，甚至還會要了我的命！」沒想到幾小時後，烏鴉嘴的保羅被剛鋸掉的樹枝砸到頭，一失足，身上的安全繩索也沒接好，他就這麼從75英呎高的樹上掉落地面身亡。

據當時也在事發現場的樹藝作業人員錢德勒（Chandley）口述，他們在第一天就修剪完了16棵樹，還在高興這會是個好的開始，沒想到第二天這樣的事發生在保羅身上，他難過表示，「當時想衝去幫忙卻趕不及，只能眼睜睜看著保羅掉落地面。」