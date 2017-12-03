新知》英研究：自體脂肪幹細胞 可治糖尿病足部潰瘍

該項治療方法使用大型注射器插入腹部並提取脂肪組織，再放入離心機中將活性幹細胞與血小板分離出來。（資料照，記者吳為恭攝）

2017-12-03 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕糖尿病患的神經系統病變，無法保持高靈敏度的觸覺反應，也因此可能發生「足部潰瘍」，傷口癒合平均需耗費半年至一年，但英國醫學研究已發現有效、省時的新治療方式，使用自體脂肪內的幹細胞讓傷口癒合。

根據《每日郵報》報導，平均有15%糖尿病患者會出現「足部潰瘍」，若成為感染性潰瘍，就必須進行截肢手術，但英國倫敦的皇家免費醫院（Royal Free Hospital）發現，使用患者腹部的自體脂肪，注射至患者足部潰瘍的傷口上，就能在平均一個月的時間內讓傷口癒合。

領導該研究的外科醫師摩莎黑比（Ash Mosahebi）指出，幹細胞存在於骨髓、血液或脂肪組織，來自脂肪的幹細胞是治療傷口的關鍵，該項治療方法使用大型注射器插入腹部，提取約10毫升的脂肪組織，再放入離心機中將活性幹細胞與血小板分離出來，最後注入患處。

摩莎黑比說，這項治療方法能大幅縮短傷口癒合時間，傳統療程需使用上抗生素，時間長達半年至一年，但新療法還需要進一步的醫學試驗來確定成功率，但目前為止使用此療法的患者都對結果感到滿意，未來這樣的療法可能還能用在其他傷口上。