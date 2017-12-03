性侵指控延燒古典樂壇 指揮家李汶性侵傳聞再浮檯面

2017-12-03 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國性侵指控風波越滾越大，如今更延燒到古典樂壇，全球知名指揮家詹姆斯．李汶（James Levine）遭到指控在30多年前性侵一名15歲的少年。但事實上，有關李汶的性侵傳聞早已流傳多年。

綜合外媒報導，根據媒體取得的副本，伊利諾州警方在2016年的報告中指出，一名男子指稱他15歲那年，也就是1985年，當年41歲的李汶「性暗示極高」地撫摸他的手，隔年夏天，李汶赤裸的與他共枕，成為他遭到性侵的開端。

媒體曾訪問過這名男子，他證實向警方做出上述指控，並以匿名接受採訪。該男子的家屬表示，男子曾在1993年私下向家屬抱怨自己遭到性侵。

但事實上，李汶的性侵傳聞早已流傳多年，大都會歌劇院擔任新聞公關15年的費德勒（Johanna Fiedler）在他2001年的著作中表示，自1973年春天起，有關於李汶的性侵傳聞三不五時就會浮上檯面。費德勒在書中指出，每次大都會歌劇院的公關室都會不厭其煩點出八卦的循環本質和完全沒有實質證據，李汶本人也曾經在1987年接受採訪時駁斥這些傳聞。

對於再度遭到掀起的風波，大都會歌劇院發布聲明表示，歌劇院目前正與外部資源一起展開調查，以判定1980年代的性侵指控是否為真，以利歌劇院方面採取適切行動。

今年10月初在好萊塢金獎製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵醜聞爆發後，一連串的性侵指控重挫許多位高權重男性的事業，其中包括奧斯卡獎得主凱文史貝西（Kevin Spacey）、笑匠路易C.K.（Louis C.K.）等人，如今更延燒到古典樂壇，讓知名指揮家李汶過往的性侵醜聞再度浮上檯面。