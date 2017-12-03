中國舉辦「世界互聯網大會」 網諷太監討論性生活

2017-12-03 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國主辦的第4屆世界互聯網大會，今（3）日在浙江烏鎮登場，中共政治局常委王滬寧罕見露面，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）則是首次出席。中國不少網友則對這場「盛會」惡評如潮，直言「猶如太監組織性生活研討班！」

綜合媒體報導，本屆世界互聯網大會主題是「發展數字（數位）經濟 促進開放共享—攜手共建網絡（網路）空間命運共同體」，王滬寧是這次參與大會最高層級的中共中央領導人，也是連續2屆由中共意識型態掌門人出席這場大會。

王滬寧在開幕式發表演講，多次引述中共總書記習近平對網路發展的言論，重申中國要推動大數據應用及人工智慧等，中國開放的大門不會關閉。他也強調「網路主權」和網路治理，指出應倡導在尊重網路主權的基礎上，加強網路空間互聯互通。

針對這場「盛會」，不少中國網友是惡評如潮，「在中國召開世界互聯網大會，我們聯通世界了沒有？」「無恥下賤，猶如太監組織性生活研討班！」「叫中國互聯網大會更合適吧！」「牆內的人請牆外的人談互聯網共享，有甚麼意思？」

另外，今年高調參加幾場中國官方活動的蘋果CEO庫克，則是首次出席互聯網大會，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也是首度參與。他與中國電商阿里巴巴創辦人馬雲都在演講中提到，不擔心科技搶走工作。