對我比對狗還差！ 美警員朝前女友開3槍後自盡

案發地點附近的監視器錄下了這宗殺人事件的畫面。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-12-03 18:34

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國佛羅里達州一名男性警員，疑似不滿女友提出分手的要求，便用執勤用槍近距離的朝向前女友開槍後自殺，案發地點附近的監視器錄下了這驚悚的畫面。

綜合媒體報導，日前警方公布了該事件的監視器畫面，55歲的警員迪馬哥（Michael DeMarco）於今年10月20日執勤時間，駕車到41歲前女友索拉諾（Yuly Solano）的家附近，當時在家附近遛狗的索拉諾根本來不及防備眼前的「恐怖情人」，兩人爭吵後，迪馬哥在怒火中朝向索拉諾連開3槍，擊中了索拉諾的手臂及胸口，迪馬哥隨即開槍自盡，而索拉諾則大難不死，目前於醫院療養中。

據報導指出，2人交往7個月後，因迪馬哥的佔有慾太強而分開，甚至開槍前迪馬哥曾對著索拉諾咆哮，「你對我比對狗還差！」而索拉諾也表示，其實在事發的前幾週，迪馬哥的精神狀態就不穩定了，經常來她家附近騷擾她，或是破壞房子，於是要求住戶大廈管理員能將迪馬哥列入黑名單，沒想到他居然理智斷線而開槍殺人。

索拉諾雖保住了性命，但由於肋骨斷掉了3根，必須切除部份的肺部，另外，手臂及聲帶傷勢也非常嚴重，目前還未能開口說話。

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