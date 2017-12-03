中國體育界黑幕重重 官媒怒揭腐敗潛規則

出生中國的女桌選手唐娜（右）不滿中國選拔制度不公，轉籍南韓，助南韓女桌隊在2008年北京奧運會上獲得女子團體銅牌。（美聯社）

2017-12-03 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國體育界醜聞不斷，除了禁藥問題外，收受賄賂、操縱比賽、金牌內定等黑箱陋習也是屢見不鮮，連中國最高人民檢察院的內刊，都痛批中國體壇高層的腐敗，令人觸目驚心。

由中國最高人民檢察院主管、《檢察日報》主辦的內刊《方圓雜誌》，在今年1月爆料中國體壇的總總黑幕，該文近日曝光，文章內容提到中國體育界高層腐敗問題「觸目驚心」，包括收受賄賂、操縱比賽、金牌內定等黑箱作業都是常態，賽事成了中共官員「中飽私囊」的「利器」。

《方圓》以中國水上芭蕾國家隊前領隊俞麗為例，在第十二屆中國全運會上，主辦單位遼寧省，為達成奪金目標，涉嫌賄賂俞麗，讓其在水上芭蕾評分上偏袒遼寧隊，操縱比賽，令其他省隊不滿開記者會哭訴「金牌內定」。

《方圓》指出，而在中國體育界，很多奪金重點項目的背後都有一個俞麗式的人物，他們在自己的運動圈內擁有很高地位與說話份量，掌握著運動員的「生殺」大權，甚至操縱比賽；知情人士透露，類似於跳水、水上芭蕾、體操等主觀評分項目，黑箱操作的可能性更大，「想讓誰得金牌，就會授意裁判多打分，壓其他對手的分數。」

隨著近來來多名體育界高層落馬，許多中國體育界的「潛規則」一一曝光，中國清大體育法研究中心主任田思源說，在中國奪金熱門的項目上，出現了「讓你上，拿金牌；不讓你上，你無名」的誘惑，即使在中國實力普通的體育項目上，也存在「不花錢就難入選」的「潛規則」。

田思源指稱，在中國很多比賽被人為操縱的痕跡明顯，「不但違背體育道德，更是在挑戰觀眾的智商，但社會大眾對此又無可奈何。」

出生中國，不過已入南韓籍的女桌選手唐娜就曾砲轟中國的內定選拔制度，她稱：「在中國，我永遠沒有機會；中國乒乓球協會並不是通過選拔賽，而是提前指定有潛質的選手進行集中培育。」

《方圓》還引述被譽為體壇「反黑鬥士」的浙江省前體育局局長陳培德犀利的言論，陳培德痛批：「體育界有一種腐敗，唯獨體育界有，別的領域沒有，就是競賽。競賽中的腐敗不是個人行為，往往是集體行為、組織行為、政府行為。」

許多中國網友也感同身受，他們紛紛表示：「我記得全運會有場拳擊比賽，被打得媽媽都不認識的選手最後奪冠，解說都驚呆了，中國真是有人的地方就有腐敗」、「把體壇去掉，更準確」、「在中國，超過兩個人的活動就沒有公平」、「冰山一角」。