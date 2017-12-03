美軍懷疑中、俄建太空武器 瞄準美國衛星

美國戰略司令部負責人、空軍將軍約翰‧海登疑中、俄建太空武器，瞄準美國衛星。（歐新社）

2017-12-03 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國戰略司令部負責人、空軍將軍約翰‧海登（John Hyten）本週六在加州年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中指出，俄羅斯和中國，正在製造以美國的衛星等軍事資源為目標的武器。

據《CNN》報導，美國戰略司令部負責人，同時監督美國所有太空軍事行動的空軍將軍約翰‧海登（John Hyten），本週六在加州年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中說明，俄羅斯和中國見識到美國於1991年波灣戰爭中使用衛星配合作戰後，期望限制未來美國在國際衝突中使用衛星的能力。

海登指出，「他們（俄國、中國等）毫不避諱的一直在製造、測試能從太空中操作的武器，以及干擾武器和雷射武器」。海登認為，「他們（中、俄）正在挑戰美國及其盟友的能力，企圖改變世界權力的平衡。我們不能讓這種事發生」，並表示「任何地面發射的飛彈，都會先被美國佈署的衛星偵測到，但這些衛星並不容易防禦」。

美國眾議院軍事委員會成員，阿拉巴馬州共和黨眾議員邁克·羅傑斯（ Mike Rogers）也提到，「大多數人都不知道，美國能發現北韓發射飛彈，並追蹤後予以攔截，是因為太空中有衛星可以偵測發射熱源」。羅傑斯也認為，「我們經不起偵測衛星癱瘓10到15分鐘，不然（如果有意外）就太遲了」。

美國空軍部長希瑟·威爾遜（Heather Wilson）則明確表示，如果美國的指揮、控制或警戒衛星成為攻擊目標，「美國會將此視為敵對行為」，並作出相應回應。

海登另主張加強衛星的防禦能力，但也承認目前在國際上，還沒有處理太空軍事衝突的國際準則。