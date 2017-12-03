為何不提羅興亞？教宗：為保持與緬甸官方對話

天主教教宗方濟各上月27日造訪緬甸期間，未提「羅興亞」（Rohingya）一詞。今日外媒報導，教宗解釋，這是為了「能繼續與緬甸官方對話」。（法新社）

2017-12-03 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各上月27日造訪緬甸期間，出於緬甸國內對羅興亞族的敏感狀態而未提「羅興亞」（Rohingya）一詞。今日外媒報導，教宗解釋了自己為何避談「羅興亞」，表示這是為了「能繼續與緬甸官方對話」。

《路透社》報導，教宗方濟各本週六接受訪問，解釋自己為何訪問緬甸時，沒有以「羅興亞」稱呼受緬甸軍方壓迫的若開邦人。

方濟各表示，他認為避免使用「羅興亞」的稱呼，能在維持對話的狀況下，將他的訊息傳達給緬甸軍方和平民。方濟各說，他與緬甸軍方領導人在非公開會議上，堅定要求軍方尊重羅興亞難民的權利。

方濟各說明，「對我來說，最重要的是能夠一步一腳印的傳達訊息，並聽取回應」。方濟各也指出，如果他在公開演說中使用「羅興亞」一詞，「他們（緬甸）就會拒絕溝通。但我仍公開描述了（羅興亞人的）狀況、權利，並說任何人都不該被排除在緬甸公民權外。這是為了讓我能在與官方的閉門會議中更進一步」。

緬甸政府否認羅興亞人為族群，稱其為未獲完整緬甸公民身分的「孟加拉」移民。當地的天主教教會也建議方濟各不要使用「羅興亞」一詞，避免引發緬甸國內對基督徒和其他少數民族的反彈。

方濟各於本週一抵達緬甸大城仰光後不久，就會見了緬甸軍方領導人敏昂萊。與敏昂萊的會面原訂於週四舉行，但敏昂萊搶先政府領袖見一步與方濟各見面。外媒稱，這是軍方計畫好的突襲會晤。

對於和敏昂來的會面，方濟各表示「我們有一場很好的談話，但事實則不可談判」；在被問及與敏昂萊的私下會面中是否使用「羅興亞」一詞時，方濟各模糊表示，「我會在適當時機使用這個詞，當我知道時機到來，我敢於說任何我想說的話」。

在翁山蘇姬和緬甸民主方面的問題，方濟各回應，「緬甸是正在發展和轉型的國家，我們必須以此理解緬甸。緬甸也必須要有建設國家的遠見」。

緬甸行後，方濟各訪問了孟加拉，在當地主持彌撒並與羅興亞難民會面。方濟各在會晤中以「羅興亞人」稱呼難民，並曾在過程中激動落淚。方濟各的緬甸、孟加拉之行於昨（2）日結束，現已返回羅馬。