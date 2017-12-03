花光銀行匯錯的1.1億免還？檢方不起訴馬國正妹

李佳欣一年間花光上億。（圖取自臉書）

2017-12-03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞華裔女學生李佳欣（Christine Jiaxin Lee，譯音）赴澳洲留學，2012年到澳洲西太平洋銀行開戶，因銀行作業疏失，意外得到無上限的透支額度，她在1年間花了約台幣1.1億，後來被銀行查出，告她詐欺，她去年5月被捕，但檢方日前已對她撤銷刑事控訴。

因為銀行作業疏失，李佳欣意外獲得信用卡無限透支權，銀行甚至還匯給她460萬澳幣（約新台幣1億508萬）到她的帳戶，她發現後開始瘋狂購物買東西，所有東西都是用名牌的，甚至還住豪宅，短短1年間就花了澳幣465萬餘元（約新台幣1.1億元）。

銀行對李佳欣提出告訴，認為她以詐欺手段不誠實獲利，在知情下處理犯罪所得，但是李佳欣說，她以為這些錢是父母匯給她的，所以在花錢時沒有想太多，她主張是銀行的疏失，自己根本沒有錯；辯護律師也指出，李佳欣並不是刻意詐欺。

澳洲檢方上週一（27日）對她撤銷告訴，但沒說明撤銷控訴的原因，李佳欣的律師阿斯頓（Hugo Aston）透露，檢方認為李佳欣在案中「沒有任何欺騙行為」，所以沒將她起訴，現在她終於可以回馬來西亞和家人團聚，先前被扣留的那些昂貴的名牌奢侈品最後可能可以再回到她手中。

澳洲西太平洋銀行則指出，他們已採取了一切可能措施收回資金，現在仍會對李女採取民事訴訟。