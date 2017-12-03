虐童不是北京的專利 河北紅黃藍疑針扎小孩

北京紅黃藍幼兒園虐童案之後，中國各地陸續傳出類似案情。（法新社）

2017-12-03 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國紅黃藍教育機構在北京的幼兒園，日前傳出兒童身上出現打針傷口、餵藥，脫光衣服遭裸男檢查的案件，當局介入調查後，竟認為家長造謠將其逮捕，至於餵藥和猥褻則完全沒證據，僅有一名涉嫌用縫衣針刺小孩的教師被問罪。緊接著一波未平一波又起，河北的紅黃藍幼兒園繼續傳出針扎兒童的醜聞。

據《自由亞洲電台》報導，中國河北滄州運河區的紅黃藍幼兒園，在11月29日有好幾位老師被警方帶走，當地教育委員會證實，多名幼教老師涉嫌持針扎學童。隨後多段影片在網路上流傳，家長們在現場怒罵教師，並氣得掌摑對方。

除此之外，家長也在網路PO出小孩身上的傷痕，只見幼童的手臂出現細小的針孔。滄州運河區教育委員會一名官員指出，目前正在依照司法程序調查，已經到幼兒園看了兩天的監視器影像，但尚未發現有老師持針扎人的畫面。

紅黃藍教育機構日前在微博發表聲明，指出北京虐童案涉案教師劉某已被拘留，至於其他地方的紅黃藍幼兒園傳出虐兒事件，已完全配合警方辦案。

相關影片請見：

河北紅黃藍幼兒園教師，涉嫌虐兒被警方帶走。（圖擷自YouTube）

多名紅黃藍幼兒園老師被帶去警局調查。（圖擷自YouTube）