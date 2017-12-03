捷克觀光勝地人行陸橋驚傳斷裂 至少4人秒墜河

歐洲捷克布拉格一座橫跨伏爾塔瓦河的人行陸橋，昨無預警地應聲斷裂。（圖擷取自推特）

2017-12-03 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲捷克布拉格一座橫跨伏爾塔瓦河（Vltava River）的人行陸橋，當地時間2日下午1時許（台灣時間晚上9時左右），無預警地攔腰斷裂，橋上4人瞬間墜河，其中2人傷勢較重。

綜合媒體報導，這座長約250公尺、混凝土製成的陸橋，建造於1984年，兩端連接特洛伊地區（Troja）的熱門動物園，以及特洛斯基島（Trojsky），日前才剛通過例行檢查，未料竟突然倒塌，市府官員隨後召開檢討會議。據悉，此次橋斷可能是鋼絲繩鏽蝕剝落所致。

報導指出，當地警消獲報連忙派人趕赴現場處理，墜河的4名路人被救上岸後，都仍有意識，其中一名60歲男子、63歲女子傷重送醫，事後官方也封閉部分河道，出動直升機與經驗豐富的蛙人搜查，是否仍有其他傷患。

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