2女性自殺炸彈客攻擊 奈及利亞至少13死53傷

「博科聖地」反對西方教育文化，迄今已殺害至少2萬人並導致逾260萬人流離失所；圖為2016一起「博科聖地」恐攻。（美聯社）

2017-12-03 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部一處繁忙的市場，在當地時間2日中午發生雙重自殺炸彈攻擊，造成至少13人死亡和53人受傷，目前尚未有極端組織坦承犯案。

綜合外媒報導，奈及利亞東北部的比烏鎮（Biu）在當地時間2日中午發生兩起自殺炸彈攻擊，奈國警方表示，兩名女性自殺炸彈客滲透進入了比烏，其中一人在市場內引爆身上的炸彈，另一人則在市場廣場外引爆；官方表示13人死亡、53人受傷，不過一名當地民兵組織發言人指出，死亡人數已高達18人。

目前尚無極端組織宣稱犯案，不過奈國認為極有可能是伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）所為，該組織多次利用女性和青少年進行自殺攻擊，過去8年來比烏及鄰近村莊多次遇襲，2015年一名自殺炸彈客在附近村莊市集引爆，造成超過50人死亡。

「博科聖地」反對西方教育文化及現代科學，主張在奈及利亞全國推行伊斯蘭教法，以及成為哈里發國的一部份，有奈及利亞「塔利班」之稱，迄今已殺害至少2萬人並導致逾260萬人流離失所。