英男隨手遞菸給遊民 意外找到失散28年親弟弟！

阿斯皮諾爾（左）與懷特。（圖擷自太陽報）

2017-12-03 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特威根（Wigan）一名36歲退伍軍人阿斯皮諾爾（Roy Aspinall）日前在街上遞給流浪漢一支香菸，隨後兩人開始聊天，沒想到最後發現流浪漢竟是自己失散28年的親弟弟！

《BBC》報導，阿斯皮諾爾日前在威根參加休戰紀念日活動，回程時發現一名流浪漢，他一時興起遞菸給男子，不料最後竟發現男子就是他的親弟弟，兩人當場激動的相擁而泣，「我好像認得他，我心想，去看看他是誰。他帶著一個小袋和睡袋。」

當時阿斯皮諾爾問男子是否叫「威廉」（William），男子回答「雖然現在大家都叫他『比利』（Billy），但他以前是叫威廉沒錯！」阿斯皮諾爾當下立刻流下眼淚，並打電話給妹妹，稱他找到了弟弟。

阿斯皮諾爾表示，前一次看到弟弟已是弟弟嬰兒的時期，兩人都是洛林·懷特（Lorraine White）的孩子，由於家庭分裂，阿斯皮諾爾是由他的阿姨撫養長大，至於跟著媽媽的弟弟目前則已改名比利 （Billy White） 。

目前阿斯皮諾爾已邀請弟弟與他同住，還為他申請房屋援助，甚至為他找到一份工作，在此之前比利已在外流浪3年多，現在兩人經常不停聊天說話。