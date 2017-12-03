簡訊批川普 FBI高官被調離通俄門調查

2017-12-03 05:36

〔中央社〕「華盛頓郵報」今天報導，一名資深聯邦調查局（FBI）官員因為傳送批評美國總統川普（Donald Trump）簡訊，已被調離負責調查俄羅斯涉嫌干預美國大選的通俄門調查團隊。

華盛頓郵報（Washington Post）引述熟悉此議題人士報導說，在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對川普競選團隊可能與俄羅斯勾結意圖讓選舉結果有利於川普的通俄門調查中，FBI反情報副主管史卓克（Peter Strzok）扮演關鍵性角色。

史卓克也曾參與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）任職國務卿期間使用私人電郵伺服器處理公務的調查行動。報導稱，在調查希拉蕊期間，史卓克與資深FBI律師麗莎．佩吉（Lisa Page）發生婚外情。

在調查希拉蕊以及大選期間，史卓克和他的情人在互傳簡訊中曾表達反川普感受，且有其他明顯支持希拉蕊的言論。

華郵和「紐約時報」（New York Times）報導稱，史卓克於今夏被調離通俄門調查團隊。

特別檢察官穆勒辦公室發言人卡爾（Peter Carr）表示：「獲悉那些指控後，特別檢察官辦公室立即把史卓克調離調查團隊。」卡爾又說，佩吉於那些指控爆光的兩週前離開穆勒團隊。

華郵引述佩吉的友人表示，佩吉於此議題曝光前的今年7月離開穆勒團隊，此事無涉專業上不當行為。