5歲男童火場裡勇救妹妹 醒來問起妹妹...大人全都不語

2017-12-02 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南日前發生一起民宅大火，當時宅第內一5歲男童在第一時間便驚醒，小小年紀的他當下不是想著自己逃跑，而是心懸著2歲的小妹。最後男孩獲救後在醫院醒來時第一句話便是：「妹妹呢？」讓一旁的家人不知道該如何告訴男孩，其實妹妹已在大火中喪生，畫面令人鼻酸。

根據《瀟湘晨報》報導，在11月28日凌晨時分一棟住宅突然發生大火，因事發突然，家裡的大人當時都在樓下，但住樓上的男孩與其妹妹仍在熟睡，男孩的表叔表示，當時火勢已經很嚴重，想上去救人卻力不從心。

男孩在第一時間便驚醒，明明當時窗台就在眼前，出去便能得救，但他卻朝反方向去救妹妹，一把抱起了妹妹往窗台外探身子，想讓消防人員先救妹妹。無奈男孩身子矮小，怎麼也無法將妹妹舉過窗台，只能自己先爬上窗台，再拉妹妹上去。

可火舌已經逼近，男孩正要拉妹妹時，消防員先行抱起了男孩，但男孩卻掙扎著頻喊著：「妹妹！妹妹！妹妹還在裡面！」

男孩獲救後在醫院醒來，第一句話便是詢問妹妹狀況，一旁的家人沉默了許久才安撫男孩，「妹妹在別家醫院休息，等你養好傷就可以看到妹妹了！」

但事實是，妹妹沒來得及逃出那場大火，而是在最後消防員撲滅火勢後，才在窗台邊找到妹妹的屍體。