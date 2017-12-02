閒置37年備用推進器成功啟動 最遠太空船重返軌道

NASA工程師們近日成功啟動旅行者1號閒置37年未使用的備用火箭推進器。讓這艘距離地球最遠的太空船，繼續為探索未知的宇宙而努力。（圖擷自NASA官網）

2017-12-02 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕為探索太陽系外的未知星球，太空船旅行家1號（Voyager 1）和旅行家2號（Voyager 2）在40幾年前一起發射升空。近日NASA工程師成功啟動4具37年未使用的備用火箭推進器，將距離地球數10億英里（約16.1億公里）外的太空船旅行家1號送回正確軌道。

綜合外媒報導，展開星際漫遊的無人太空船旅行家1號及2號，也是史上距離地球最遠的人造物體。在他們運作幾10年後，工程師發現能微調太空船方向的「姿態控制推進器」已經退化，且太空船的天線必須依賴該推進器微調，才能對準地球持續傳遞訊號。

為解決距離地球遙遠，沒有維修站能維修的太空船。NASA在加州的噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）的專家決定求助於4具備用推進器，他們最後1次使用日期為1980年11月8日。實驗室首席工程師瓊斯（Chris Jones）指出，「旅行家研究團隊找出久遠的數據，並反覆檢查編碼的軟體，確保能安全測試這些推進器」。

工程師們於11月28日測試4具備用推進器後，等待了19小時35分鐘，終於收到推進器傳回的測試結果，顯示推進器運作正常。1名工程師巴勃（Todd Barber）指出，每當測試期間推進器有運作時，他們感到欣慰、喜極而泣，甚至覺得在這些推進器身上「時間完全沒有流逝」。

旅行家負責人陶德（Suzanne Dodd）表示，藉由這組備用推進器，旅行家太空船的壽命可以延長2到3年。而NASA計畫明年將會對旅行家2號進行類似測試。