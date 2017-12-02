自閉弟弟沒朋友 姐姐臉書求祝福...收到上萬生日卡

魏爾開心的坐在沙發上拆開自己的21歲生日禮物。（圖取自《曼徹斯特晚報》）

2017-12-02 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子魏爾（James Weir）因為患有自閉症，讓他很難交到朋友。但魏爾的姐姐露西（Lucy）仍希望能帶給他一個難忘且溫暖的21歲生日，因而到上臉書貼文呼籲網友寄送生日卡片來祝福魏爾，但結果卻讓露西出乎意料。

綜合外媒報導，魏爾的生日是11月30日，露西知道魏爾的即將到來，但因為自閉症的緣故，即使是生日也沒有朋友會與魏爾慶祝。露西為了讓弟弟開心，在臉書上貼文表示，她弟弟11月30日就21歲了……他對社交感焦慮不安，也難以有效與人溝通。悲哀地他沒朋友，這令她們心都碎。露西同時問網友可否幫忙分享貼文，並向魏爾發個訊息或生日卡，露西說：「即使他只收到幾張（生日卡），我想他也會心花怒放的。」

但結果卻出乎露西預料，露西在短短不到24小時內，就收到超過3000個給魏爾的生日訊息，生日卡片更陸陸續續的寄至露西家中。短短一週內，一家人就收到來自全球約1萬張生日卡片與大約200份生日禮物。

一家人趁著魏爾不在家時將生日卡片與禮物陳列出來，魏爾一到家看到這個畫面，臉上綻放出燦爛的笑容，拆禮物時更流露出如同小孩般的興奮之情。

露西向所有寄出卡片與禮物的人道謝，露西表示，這就像在做夢一樣，魏爾非常開心，而且有個最棒的21歲生日，這對她來說意義重大。