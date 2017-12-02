勇敢對質霸凌者遭拍下PO網 10歲女童不堪嘲笑輕生…

2017-12-02 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州（Colorado）日前發生一起憾事，一名女童因為不堪長期遭同儕霸凌，選擇在家上吊想結束自己的生命，雖然後來被緊急送醫急救，並靠著生命維持器維生，為了讓女兒不再痛苦，父母親決定拔掉生命維持器，讓女兒好好地到另外一個世界去生活。

綜合外媒報導，年僅10歲的戴維斯（Ashawnty Davis）在10月底時疑似與同學發生肢體衝突，過程被其他同學錄了下，還上傳網路，約莫2週後，影片開始被大量流傳，由於戴維斯長期飽受其他同儕各種言語及肢體霸凌，這次又加上影片，讓她遭到嘲笑戲謔，種種這些，終於壓垮了這個小女孩，走上不歸路。

戴維斯的母親悲痛表示，女兒在10月底試圖與霸凌者正面對質，儘管害怕，但她再也忍受不了這些人的攻擊。她說，女兒發現影片在網路上傳開後，非常驚訝與難過。戴維斯的父親提到女兒時回憶道，女兒乖巧樂觀，喜歡打籃球，還夢想著成為一名職業籃球員，如今卻遭遇到這樣的事情。

戴維斯在家中衣櫃內上吊自殺，被發現送到醫院搶救後，也只能勉強靠著生命維持器撐著，父母不忍看著女兒痛苦的容顏，在上個月29日決定拔掉維持器，讓女兒好好的走。

對此，校方表示，這次事件讓人悲痛，痛批不能容忍任何形式的霸凌行為，聲稱學生的安全和福祉事校方優先原則，承諾確保學生所屬的學習環境是安全的。

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