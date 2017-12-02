拿坡里「拋披薩皮」手藝 入無形文化遺產候選名單

義大利拿坡里（Napoli）拋披薩餅皮的手藝，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「無形文化遺產」候選名單中。（資料照，法新社）

2017-12-02 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利拿坡里（Napoli）拋披薩餅皮的手藝，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「無形文化遺產」候選名單中；同時入選的還有孟加拉的籐編工藝、沙烏地阿拉伯的手繪牆等等文化瑰寶。

綜合外媒報導，拿坡里拋披薩皮的傳統手藝進入候選名單，在當地造成了不小的轟動，披薩師傅協會（Association of Neapolitan Pizzaioli）負責人米庫（Sergio Miccu）表示，之前有約200萬人連署支持拿坡里申請無形文化遺產，他開心地說：「我們有信心可以順利通過表決。且若這古老的料理傳統真的成為無形文化遺產，我們將在街上提供免費披薩來慶祝！」

拋披薩皮這種令人讚嘆的傳統手藝其實不只是為了有趣、酷炫；披薩師傅將生麵團拋到空中，目的是要讓麵團接觸到更多空氣，能讓做出來的成品更Q彈有嚼勁。此技術更在義大利境內衍生出了許多民謠、傳統故事，已成為歷史悠久的社會儀式。

這次共有34名候選人盼望加入「無形文化遺產」名單中。這項名單目前已涵蓋365項傳統，如西班牙的佛朗明哥舞蹈（flamenco dancing）、印尼的「蠟染」（batik），土耳其的「油脂摔角節」（oil wrestling festival ）和蒙古的唱歌哄駱駝習俗（Coaxing ritual for camels）等有趣的藝術文化。

聯合國的文化機構世界遺產委員會（World Heritage Committee）下週在南韓濟州島開會時，還將考慮是否對正面臨消失危機、奮力求生的文化遺產提供特別援助。