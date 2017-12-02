婦人腹痛15年 就醫發現「石化胎兒」

印度女子墮胎後開始腹痛至今，檢查後竟發現有4個月大的死胎阻塞住消化系統。（圖截取自Cover Asia Press）

2017-12-02 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度一位中年婦女在15年前接受了墮胎手術，自那時起，該名婦人開始常腹痛異常，甚至嘔吐不止，多年來一直被這些症狀折磨著，直到最近才發現，原來當年墮胎手術沒有成功，已經石化的胎兒卡在她的腸道內，才引發這些病症。

據《每日郵報》報導，該名52歲的中年婦女在15年前被家人要求墮胎，不得以便去婦產科接受手術，而當時負責的醫師也確認墮胎成功，不過手術過後，女子開始腹痛難當，求助多名醫生也只是得到幾帖止痛藥，當然都沒有效用。而越到後來，情況越加嚴重，女子開始嘔吐，最後只好到大醫院找專家求助，並得到驚人發現。

據院方掃描結果指出，女子腸道內發現有「障礙物」的陰影阻塞了消化系統，之後為該名女子安排了腹腔鏡檢查，讓人出乎意料的是，這個「障礙物」竟然是當年手術後留下的，一個4個月大的胎兒，且已經石化，醫生朱納克爾（Nilesh Junankar）表示：「這十分罕見！」

就在上個月23日，朱納克爾為女子移除死胎。從照片上可見，胎兒已經成形，頭和身體已經清晰可見，除了拿掉死胎，院方也切除了她約4吋長的腸道，目前女子已經出院返家休養。