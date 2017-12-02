抗議整肅絕食269天 土耳其女教授終於獲釋

土耳其女教授顧爾曼（左，Nuriye Gulmen）和教師歐薩卡（右，Semih Ozakca）因抗議遭政府無故開除而開始絕食。（法新社）

2017-12-02 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其去年7月15日發生軍事政變，共導致200多人喪生，最終在總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的強力鎮壓下宣告失敗；當局在其後逮捕了10多位涉嫌參與的官員，並解職超過10萬名於軍職或公私部門的工作人員；被開除的女教授顧爾曼（Nuriye Gulmen）為抗議政府的無故整肅，至今已絕食了269天，昨天土耳其法院判她緩刑、重返自由，但顧爾曼表示，她還會繼續絕食下去。

綜合外媒報導，35歲的顧爾曼和另一位教師歐薩卡（Semih Ozakca），在5月時因遭控為恐怖組織「革命人民解放黨陣線」（DHKP-C）的成員而被捕；歐薩卡上個月獲釋並在最近獲判無罪，顧爾曼則被處以6年3個月的緩刑，昨（1日）從一直被拘留的醫院獲釋，正在等待上訴。

顧爾曼從3月開始絕食以來，都只喝液體與補充營養劑過活，2個多月前她因絕食太久，身體狀況欠佳而被送醫；顧爾曼和歐薩卡的家屬表示，兩人由於長期絕食，皆已過於虛弱而需要輪椅代步，且開始出現心律不整、對光敏感等病況。

兩個人皆否認政府指控，並表示雖然重獲自由，仍將繼續絕食來表達抗議。