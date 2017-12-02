菲經濟成長亮眼 自認貧窮人數卻增加至5成

儘管經濟成長屢創佳績，但菲律賓自認為是貧民戶的比例仍高達47%，顯示出經濟成長並未讓國民雨露均霑。圖為菲律賓的貧民窟。（資料照，歐新社）

2017-12-02 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓的經濟成長表現在近年相當亮眼，但菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）進行的民調卻發現，第3季自認為貧窮的人反而增加至將近5成，顯示出菲律賓的經濟成長並未讓國民雨露均霑。

綜合外媒報導，菲律賓截至2017年第3季，經濟已經連續75季成長，並連續9季突破6%，今年前3季的經濟成長更高達6.9%。但社會氣象站在9月進行的調查結果卻發現，47%的受訪者認為自己家裡是貧民戶，相當於1009萬戶，比6月時的44%還多。

在認為是貧民戶的47%中，75%認為自己一直都很窮、25%認為自己曾經脫離過貧窮。菲律賓馬尼拉地區的自認貧窮戶也從第2季的28%，上升到第3季的31%。

社會氣象站表示，大馬尼拉地區家庭自認貧窮門檻的家戶月所得是1萬5000披索（約新台幣1萬200元），首都的所得未達這個標準，即自認為貧民。菲律賓首都以外的其他地區的貧窮門檻則是1萬披索（約新台幣5900元）。

貧窮調查曾於1985年馬可仕總統（Ferdinand Marcos）執政末期達到74%之高，杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後的5次季度調查，自認貧窮的家庭徘徊在42%至50%之間。如此自認貧窮的家庭比率，顯示出菲律賓的經濟成長，仍沒有讓全體的國民受惠。