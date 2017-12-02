國王當機長、高官開公車 荷蘭政壇超有趣

荷蘭國王亞歷山大（中）除了王室的職責外，私底下更擔任荷蘭航空的副機長長達21年。（資料照，歐新社）

2017-12-02 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕除了一份正職外，人人心中都有自己的夢想與興趣。在荷蘭的政壇高層中，國王除了跑去當機長外，前司法部國務秘書蒂文（Fred Teeven）也在離開政壇後當起兼職的公車司機。對此蒂文表示，公車司機讓他完成了男孩時的夢想。

綜合外媒報導，今年50歲的亞歷山大（Willem-Alexander）已是3個孩子的父親，更是1700萬荷蘭公民的國王。許多搭乘過荷蘭航空（KLM）的乘客都會覺得，機長廣播的聲音有些耳熟，其實那並不是別人，正是荷蘭的象徵，國王亞歷山大。超過21年以來，亞歷山大每個月都會以副機長的身分飛行2次。

對此，亞歷山大表示，飛上天空能夠暫時讓他忘記身為皇室的職責，專心在別的事情上。

荷蘭政壇高層除了國王有其他嗜好外，前司法部國務秘書（State Secretary）蒂文下星期將成為一位兼差的公車司機。

蒂文在今年3月離開政壇後，雖然在顧問公司任職，但他近期完成訓練，並預計從下週開始，在哈爾倫（Haarlem）地區一間交通公司擔任兼職的公車司機，每週工作約3天。

對此蒂文表示，他對能兼差公車司機感到開心，雖然有些人會覺得有趣、有些人覺得驚訝，但你「你永遠不需要為工作感到羞愧」。

此外，許多人認為蒂文擔任公車司機只是一場騙局，蒂文昨（1）日特別說明，他現在已經不需要成為媒體的焦點，兼差擔任公車司機，只是他男孩時的夢想。