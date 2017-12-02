秘魯遺跡與都市共存奇景 學者憂心被都市化淹沒

秘魯首都利馬，一座前殖民時期的考古遺址（Huantinamarca）被高聳的住宅大廈包圍。（資料照，美聯社）

2017-12-02 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕人口爆炸的世代，每個國家都想盡辦法增加居住面積，蓋高樓、人工海島、火星計畫等。在秘魯首都利馬（Lima），約有400個前殖民時期的遺跡，但為解決人口急速上升的問題，遺跡旁興建新大樓、開闢公路，交織成特殊的景觀，

1座遺跡被街道從中開闢道路，一分為二。（資料照，美聯社）

綜合外媒報導，南美秘魯約有4萬6000個前殖民時期的遺跡，其中約有400個遺跡在首都利馬，也是南美洲擁有最多前殖民時期遺跡的城市。

秘魯約有46,000個前殖民時期的遺跡，其中約400個在首都利馬。利馬常見到高樓大廈包圍遺址的特殊景象。（資料照，美聯社）

這些遺跡在當地原住民語言奇楚瓦語（Quechua）中又稱「Huaca」，意為值得敬畏，值得紀念的事物。但據利馬政府的數據顯示，投入的資源僅夠保護大約1%的遺跡，其餘大多成為荒蕪地區，有些甚至成為垃圾場。

利馬坦博區的1座遺跡旁建了籃球場。許多遺跡因為人口爆炸，變成了道路、大學、體育館。（資料照，美聯社）

秘魯考古學家及官員們對此感到憂心，他們推動保育計劃，以免遺跡被都市化的浪潮所淹沒。其中1名考古學家瓦爾德（Hector Walde）指出，「從首都利馬建立以來，民眾把遺跡視為土地或是尋寶的地方，並覺得與他們沒有任何連結」。

利馬缺少公共休閒區域，當地居民多在遺址裡玩耍、踢足球。（資料照，美聯社）