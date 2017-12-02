美參院通過稅改 痛擊歐巴馬健保

2017-12-02 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院今天通過稅改法案，廢除「歐巴馬健保」（Obamacare）中要求所有美國人投保的規定，這也被視為是共和黨迄今對歐巴馬健保最嚴重的打擊。

綜合媒體報導，美國參議院以51票對上49票通過稅改法案，將公司稅率從35％降到20％以及修改個人所得稅稅率，同時廢除歐巴馬健保中，強制個人購買健保的項目。歐巴馬健保要求年輕和健康的美國人也購買健保，以確保健保市場足以維繫下去。

田納西州參議員寇爾克（Bob Corker）是唯一一位投下反對票的共和黨人，理由是擔心赤字增長。許多共和黨議員當初也都反對這項稅改法案，但在共和黨參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）與議員挑燈夜戰，不斷修改法案內容之下，才說服多數共和黨員投下贊成票。先前反對廢除歐巴馬健保的共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）投書阿拉斯加《費班克每日新聞─礦工》（Fairbanks Daily News-Miner）民意專欄寫道：「廢止強制個人投保規定，只是將自由選擇權交還人民。」她認為，與其因無法負擔健保而增稅，更應致力於削減開支和提供選擇機會。

共和黨議員們甚至著手修改法案內容，致使法案紙本上布滿潦草字跡，有民主黨議員抱怨，他們在表決之前才拿到最新內容的法案，上面還有難以辨識的註記。民主黨人也嚴厲批評共和黨人沒有給予足夠的時間來閱讀法案。

政策專家指出，這項法案僅移除「平價醫療法」（Affordable Care Act）中強制個人投保的規定，預計將導致保費提高，數百萬人失去健保保障，也讓一群健康的民眾不再購買健保。

目前法案尚未生效，原因是參院與眾院的版本有所出入，須待兩院開會討論，才能確認最終版本，不過，眾議院也可以選擇直接通過參議院表決過的版本。共和黨力求耶誕節之前，將這份法案交到總統手上，由總統簽署生效。