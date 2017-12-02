慶祝飛彈試射成功 北韓遊行跳舞放煙火

北韓為了慶祝29日「火星-15」洲際飛彈成功試射，舉行了大型的慶祝活動，還在廣場上放煙火、軍隊遊行，民眾更跳起了舞共同慶祝。（美聯社）

2017-12-02 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕平壤官方媒體今天表示，北韓為了慶祝29日「火星-15」洲際飛彈成功試射，舉行了大型的慶祝活動，還在廣場上放煙火、軍隊遊行，民眾更跳起了舞共同慶祝。

綜合外媒報導，執政的勞動黨官方日報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）於頭版刊登了彩色照片，位於平壤的金日成廣場上聚集了數千個士兵整裝列隊、共同鼓掌歡呼，現場並掛有已故領導人金正日的大型肖像。

北韓本月29日成功試射一枚新型洲際彈道飛彈「火星-15」，金正恩並宣布此次測試將該國的戰略位置提升到最高水準，北韓已正式晉升為核武國家；政府官員則於慶典上致詞表示：「我們完成建構國家核武，沒人能侵害我們的主權、生存和發展。」但金正恩本人卻缺席此次慶祝活動。

人群中一面旗幟上寫著：「我們誠心慶祝『火星-15』（Hwasong-15）試射成功，向全世界展現朝鮮（北韓）的力量與偉大。」士兵們在街上遊行、笑著擁抱彼此；學生和

勞工們則表演起舞蹈，歌曲有「我們敬愛的領導者」（Our Leader Loved by the People）、「人民的國家」（The Country of the People）等歌曲。

北韓官員稱「火星-15」有能力「打到美國國土任何地方」，這種飛彈比以往的都還要大，而且移動發射系統（mobile launcher）為北韓國產，不須仰賴中國進口；但也有專家打臉，認為「火星-15」如果真的發射，頂多只能觸及美國西海岸。大部分媒體也視這次慶祝大會為凝聚內部向心力的手段，因為各界預期國際社會將加重對北韓的制裁。