慶祝飛彈試射成功 北韓遊行跳舞放煙火

北韓為了慶祝29日「火星-15」洲際飛彈成功試射,舉行了大型的慶祝活動,還在廣場上放煙火、軍隊遊行,民眾更跳起了舞共同慶祝。(美聯社)

2017-12-02 18:44

〔即時新聞/綜合報導〕平壤官方媒體今天表示,北韓為了慶祝29日「火星-15」洲際飛彈成功試射,舉行了大型的慶祝活動,還在廣場上放煙火、軍隊遊行,民眾更跳起了舞共同慶祝。

綜合外媒報導,執政的勞動黨官方日報「勞動新聞」(Rodong Sinmun)於頭版刊登了彩色照片,位於平壤的金日成廣場上聚集了數千個士兵整裝列隊、共同鼓掌歡呼,現場並掛有已故領導人金正日的大型肖像。

北韓本月29日成功試射一枚新型洲際彈道飛彈「火星-15」,金正恩並宣布此次測試將該國的戰略位置提升到最高水準,北韓已正式晉升為核武國家;政府官員則於慶典上致詞表示:「我們完成建構國家核武,沒人能侵害我們的主權、生存和發展。」但金正恩本人卻缺席此次慶祝活動。

人群中一面旗幟上寫著:「我們誠心慶祝『火星-15』(Hwasong-15)試射成功,向全世界展現朝鮮(北韓)的力量與偉大。」士兵們在街上遊行、笑著擁抱彼此;學生和

勞工們則表演起舞蹈,歌曲有「我們敬愛的領導者」(Our Leader Loved by the People)、「人民的國家」(The Country of the People)等歌曲。

北韓官員稱「火星-15」有能力「打到美國國土任何地方」,這種飛彈比以往的都還要大,而且移動發射系統(mobile launcher)為北韓國產,不須仰賴中國進口;但也有專家打臉,認為「火星-15」如果真的發射,頂多只能觸及美國西海岸。大部分媒體也視這次慶祝大會為凝聚內部向心力的手段,因為各界預期國際社會將加重對北韓的制裁。