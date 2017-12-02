戰地救上千人 阿富汗2軍犬傳下週安樂死

2017-12-02 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕2隻名為凱文（Kevin）與達茲（Dazz），曾於阿富汗服役，拯救上千性命的軍犬，傳出因無法被安置，即將安樂死。

綜合外電報導，有兩隻9歲，名為凱文（Kevin）與達茲（Dazz），曾於阿富汗服役，拯救上千性命的比利時牧羊犬，即將被安樂死，因為軍方認為牠們無法被安全安置。

凱文和達茲於阿富汗服役時的多次任務中，曾靠嗅覺找到爆炸裝置，拯救許多人的生命。牠們大約4年前從前線退休，現於英國國防動物中心與訓練師一起工作。軍犬一旦被認為過於年長，便會被安排測試是否適合被重新安置。但軍方稱無法安全安置凱文和達茲，兩隻狗下週將被安樂死。

一名訓練師對此向英國媒體《太陽報》憤怒表示，「我們會做任何事情來拯救牠們（凱文和達茲）」，並指出「軍方沒有是否安樂死軍犬的相關規定，這件事是由指揮官決定的。牠們為我們奉獻這麼多，要安樂死這些動物真的很殘忍」，他也說，如果有必要「會向國防大臣抗議此事」。訓練師們已去信國防動物中心抗議，也有經驗豐富的訓練師表示願意領養凱文和達茲。

前英國特種空勤團（SAS）成員，軍事小說家安迪·麥克納布（Andy McNab）則發起網路連署拯救凱文與達茲，並寫道：「這些軍犬拯救我很多次。牠們應該得到退休照顧。」

一位曾服役於阿富汗的訓練師表示，他曾經被軍犬咬傷過，但稱這是因為訓練中的錯誤使然，英軍方可能因此認為軍犬有攻擊平民的危險，而不願意重新安置兩隻軍犬。一名軍方發言人說：「我們已盡可能努力重新安置軍犬。但遺憾的是，有些情況下這無法做到」。

英國陸軍曾遭披露，2013年至2016年間，以「無法執行任務」為由，將231隻自阿富汗、伊拉克退役的軍犬處以安樂死。