全美首例！德州媽媽先天不孕 靠移植子宮成功生子

2017-12-02 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名先天無子宮的女性，經子宮移植手術後，順利產下一名健康的嬰兒，這也是全美首件成功案例。

綜合媒體報導，達拉斯貝勒大學醫學中心發言人席瓦勒（Craig Civale）證實，這名婦女日前已成功誕下寶寶，但基於個人隱私，院方並未提及新手媽媽的身份，以及出生時間、血型、性別等資訊，以及手術期間的細節。

報導指出，關於子宮移植，貝勒醫療團隊已研究多年，還曾招募10名自願者，進行移植手術，但不幸的是，去年10月院方宣稱，其中4名婦女術後血流不順，有3人嚴重到被迫移除子宮，此後院方就不願再提供任何消息。

未料，《時代雜誌》當地時間1日率先報導該則喜訊，並透露該女的子宮，是由一名36歲兩寶媽的護理師所捐贈。據悉，從摘除至植入子宮，過程需耗費10小時。執刀醫師之一的約翰尼森（Liza Johannesson）感嘆，許多人低估了不孕症對女性的殺傷力，這項手術的成功，將對大批患者造成深遠影響。

美國生殖醫學會（ASRM）也發布聲明，指出對於天生子宮機能不健全者，移植是她們有機會受孕的少數途徑，大讚這名寶寶的出世，堪稱「生殖醫學史上另一重要里程碑」，學會目前正召集專家學者，制訂進一步計畫方針。

德州這起案例雖是全美首例，但並非世界第一，因早在幾年前，北歐瑞典哥特堡一名醫師布蘭斯特姆（Mats Brannstrom）就已完成此紀錄，截至去年還接生了5名類似的新生兒。