總統大選作票疑雲 宏都拉斯釀暴動、進入「緊急狀態」

宏都拉斯總統大選爆發作票疑雲，反對現任總統的民眾紛紛走上街頭，示威抗議。（法新社）

2017-12-02 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲邦交國宏都拉斯上月26日舉行總統選舉，由於開票過程出現諸多爭議，現任總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）在獲票反超對手後自行宣布當選，引發反對黨不滿，認為對方作票舞弊，並呼籲民眾示威抗議。宏都拉斯政府今宣布進入緊急狀態，終止部分憲法賦予人民的權力並實施宵禁。

根據《BBC》報導，宏都拉斯日前舉行總統大選，前半段開票由在野黨候選人納斯拉勒（Salvador Nasralla）領先，然而就在開票期間，竟突然出現統計無故延宕長達1天半的狀況，隨後耶南德茲的得票數便逐漸反超，最終逆轉險勝，引發反對黨及其支持者強烈不滿。

選舉結果出爐後，反對黨候選人納斯拉勒指控對方作票舞弊，痛批現任總統「把我們當傻子，想偷走我們的勝利」，他的支持者紛紛走上街頭暴力示威，並與警方發生衝突，據悉，示威活動開始至今已造成1人死亡，20人受傷。

對此，宏都拉斯政府官員迪亞茲（Ebal Diaz）在國家電視台上公開發布聲明，表示「部分憲法賦予人民的權利已被暫停，讓武裝部隊及軍警得以遏制這場席捲全國的暴力浪潮」，他接著指出，在未來的10天內，當局將在晚間6時至翌日清晨6時間實施宵禁，呼籲民眾應配合法令並待在家中。