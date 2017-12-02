日公佈橫綱動粗原因：後輩聽訓時苦笑「女友傳訊息」

上月傳出蒙古籍日本大相撲橫綱「日馬富士」，酒後對同國籍的後輩平幕力士「貴之岩」動粗，動手原因是貴之岩聽訓時正在「滑手機」。日媒昨透露，貴之岩滑手機，是因為「女友傳訊息來」。（歐新社）

2017-12-02 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕上月傳出蒙古籍日本大相撲橫綱「日馬富士」，酒後對同國籍的後輩平幕力士「貴之岩」動粗，動手原因是貴之岩聽訓時正在「滑手機」。日媒昨（1）透露，貴之岩滑手機，是因為「女友傳訊息來」。

月前蒙古籍日本大相撲橫綱「日馬富士」，於酒後訓誨同國籍後輩平幕力士「貴之岩」時動粗，據傳原因是因為貴之岩當時正在「滑手機」。

據《朝日新聞》報導，經日本相撲協會危機管理委員會調查還原現場，當時白鵬、日馬富士和鶴龍3名橫綱，正與照之富士、貴之岩、石浦3名力士等人共處一室。時值白鵬訓正誨貴之岩和照之富士，但貴之岩正在滑智慧型手機。日馬富士要求貴之岩注意聽訓，貴之岩則苦笑回答「女友傳訊息來」。

日馬富士因此不滿貴之岩的態度，對貴之岩打巴掌並要求其道歉。貴之岩則是回瞪日馬富士且不打算道歉，之後遭日馬富士打十幾次巴掌，與用卡拉OK的遙控器毆打頭部數次。

貴之岩被打到顱底骨折、腦脊髓液外漏，目前傷口已縫合；為以示負責，日馬富士於上月29日宣佈引退；《朝日新聞》報導，日馬富士於現場雖然有喝酒，但並沒有爛醉，記憶也很清楚。